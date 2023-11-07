Kütahya’daki galericiye silahlı saldırı şüphelileri ‘tetikçi’ çıktı,

Kütahya’da galerici İdris E.’nin (38) silahlı saldırıya uğradığı soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden Yusuf T. (22) ve Sedat İ.’nin (26), 13 Mayıs’ta oto aksesuar dükkanında silahlı yaralama olayına karıştıkları ve aldıkları para karşılığı tetikçilik yaptıkları tespit edildi.

KAYNAK: DHA
Kütahya’daki galericiye silahlı saldırı şüphelileri ‘tetikçi’ çıktı,

Fuatpaşa Mahallesi Galericiler Sitesi’nde iş yeri bulunan İdris E., 23 Ekim'de silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan İdris E., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kendisini gizlemek için motosikletli kaskı takan şüpheli Hamza Özdemir (38) ile onu plakaları sökülmüş otomobille olay yerinden kaçıran Yusuf T. (22), Sedat İ. ve Oğuzhan K.'yi (24) kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, silahlı saldırgan Hamza Özdemir, Yusuf T. (22), Sedat İ. (26), Oğuzhan K. (24) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen Hakkı E. (33), İlker E. (33), Murat S. (33), Mehmet K. (40), Kenan A. (40) yakalandı. İfadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırgan Hamza Özdemir tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TETİKÇİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, İdris E.’nin silahlı saldırısında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yusuf T. ve Sedat İ.’nin, 13 Mayıs’taki Fuatpaşa Mahallesi Yukarı Sanayi Caddesi’ndeki oto aksesuar dükkanında Mustafa A.’nın (38) darbedilip bacağından silahla vurulması olayının failleri olduğunu belirledi. Şüpheliler Yusuf T. ve Sedat İ. yakalanarak yeniden gözaltına alındı. İfadeleri alınan 2 şüpheli ‘kasten yaralama’ suçundan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 3 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin, İdris E. ve Mustafa A.’nın silahla vurularak yaralanmasında para karşılığı ‘tetikçilik’ yaptığı tespit edildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Bu arada şüpheliler, Yusuf T. ve Sedat İ.’nin 13 Mayıs’ta iş yerinde oto aksesuar dükkanı çalışanı Mustafa A.’yı silahla yaralaması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf T. ve Sedat İ.’nin yanı sıra aranan 3 kişinin otomobille dükkana gelip çalışan Mustafa A.’yı darbettikten sonra silahla bacağından vurmaları yer aldı.

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kutahyadaki-galericiye-silahli-saldiri-suphelileri-tetikci-cikti-yeniden-gozaltina-alindilar-6602-dhaphoto2.jpg

kutahyadaki-galericiye-silahli-saldiri-suphelileri-tetikci-cikti-yeniden-gozaltina-alindilar-6602-dhaphoto3-001.jpg

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