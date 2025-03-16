Kütahyalı esnafın yardım eli 6 yıldır sürüyor

Aydın, iş yerinde ihtiyaç sahibi aileler için askıda ekmek, Ramazan ayında gıda yardımı ve öğrencilere yönelik kek ile meyve suyu desteği sağlıyor. Hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen bu çalışmalar, dar gelirli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Hayati Aydın yüzlerce aileye gıda yardımında bulunmayı hedeflediklerini kaydetti. Aydın, geçen senelere kıyasla bu yılın yardım başvurularında bir düşüş yaşandığını da ifade etti. Hayati Aydın, hayırseverlere destek olmaları için çağırıda bulundu.

"Bu sene 6. yılımız. Geçen seneki gibi yoğun olmasa da dağıtımlarımız devam ediyor. Gelenleri boş çevirmemeye çalışıyoruz. Ramazan'ın bitmesine 15 gün kaldı, hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Bu yıl 17 çeşit üründen oluşan yardım paketleri hazırlıyoruz. İçinde kuru bakliyat çok fazla olmasa da kahvaltılıklar ağırlıkta. Yumurta, ekmek üstü çikolata, peynir, sucuk, zeytin gibi ürünlerin yanı sıra Ramazan'a özel hurma, Ramazan şerbeti, hazır çorba, sıvı yağ, çay, şeker, salça ve margarin de paketlere dahil."

ASKIDA EKMEK VE ÖĞRENCİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiklerini belirten Aydın, özellikle çocuklara yönelik yardım çalışmalarına dikkat çekti. Aydın, "Okullar açıldığından kapanana kadar her gün çocuklara kek ve meyve suyu dağıtıyoruz. Hayırseverlerin katkılarıyla bu yardımları sürdürüyoruz. Ayrıca bir yıldır her gün 20 ekmek askıya bırakıyoruz. Bu yardım pandemi döneminde başladı ve aralıksız devam ediyor" diye konuştu.

Aydın, yıl boyunca belirli aralıklarla gıda paketleri dağıttıklarını ancak Ramazan ayında bu desteği artırdıklarını vurguladı. Her gün 2-3 aileye yardım ulaştırdıklarını belirten Aydın, "Aileler çok mutlu, her gün dualar edip gidiyorlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz."

Hayati Aydın, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için hayırseverlerden destek beklediğini belirtti.