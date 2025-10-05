Kütahya'lı kadınlar Gazze için seferber oldu!

İlçede 7 Ekim günü "Hisarcık Gazze'nin yanında, zulmün karşısında" sloganıyla düzenlenecek hayır çarşısı etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla yapılan organizasyonlarda Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından fırında pişirilen köy ekmekleri ve Yenidoğan Mahallesi Eti Kent Sitesi'nde kadınların saclarda pişirdikleri gözlemeler, mahallede ve kapalı Pazar yerinde satışa sunuldu. Köy ekmeği ve gözlemelere halk büyük ilgi gösteriyor.

Bir süre önce de Karşıyaka Mahallesi'nde kadınlar köy emeği yapıp satışa sunmuşlardı.