Kütahya'lı kadınlar Gazze için seferber oldu!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Gazze halkına destek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla kadınlar tarafından fırınlarda pişirilen köy ekmekleri ile saclarda pişirilen gözlemeler satışa sunuldu.

İlçede 7 Ekim günü "Hisarcık Gazze'nin yanında, zulmün karşısında" sloganıyla düzenlenecek hayır çarşısı etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla yapılan organizasyonlarda Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından fırında pişirilen köy ekmekleri ve Yenidoğan Mahallesi Eti Kent Sitesi'nde kadınların saclarda pişirdikleri gözlemeler, mahallede ve kapalı Pazar yerinde satışa sunuldu. Köy ekmeği ve gözlemelere halk büyük ilgi gösteriyor.

Bir süre önce de Karşıyaka Mahallesi'nde kadınlar köy emeği yapıp satışa sunmuşlardı.

