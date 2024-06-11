Kütahyalı kadınlar kurdukları kooperatifle lavanta yetiştiriyor

Kaynak: AA
Kütahyalı kadınlar kurdukları kooperatifle lavanta yetiştiriyor

Kadınların liderliğinde kurulan Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, Çamlıca Köyü'nde faaliyet gösteriyor.

Kütahyalı kadınlar, sıcak yaz günlerinde lavanta tarlalarında emek vererek, hem kendi ailelerine hem de köylerine katkı sağlıyorlar.

Kooperatif Başkanı Nazife Uslu, elde ettikleri gelirle ailelerine ve köylerine destek sağlamak için bir araya gelerek, 18 üyeyle yaklaşık 3 bin lavanta fidanı diktiklerini belirtiyor.

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Uslu, “Biz Domaniç’te bu tarz bir inisiyatifi başlatan ilk kadın kooperatifiyiz. Tavşanlı’da kooperatif eksikliği olduğu için, Kütahya’daki yetkililerimiz ve valimiz bize büyük destek veriyorlar. Onlar, başarılarımızı takdir ediyor ve her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar. Verdikleri destek için kendilerine ayrıca minnettarız” şeklinde konuştu.

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Kooperatifin başkan yardımcısı Sebile Gürcan da, “Bir araya gelerek, kadınların gücünü sergilemek amacıyla bu kooperatifi kurduk. Lavanta işine giriştik ve bu sayede ailelerimize ekonomik olarak katkıda bulunuyoruz. Birlikte çalışmak, bizlere büyük moral veriyor” diye ekledi.

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Üye Hayriye Okumuş ise 33 derece sıcaklık altında lavanta tarlalarında çalıştıklarını dile getirerek, “Evde oturmaktansa burada çalışmayı tercih ediyoruz. Televizyon izlemek yerine tarlalarda emek veriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmak harika bir duygu, bu sayede gelirimizi artırıyor ve umarım daha da fazlasını elde ederiz. Farklı ürünler yetiştiriyoruz, ayrıca başka bir tarlamızı daha işledik” ifadelerini kullandı.

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Kooperatifin bir başka üyesi Fatma Doğan ise 4 dönümlük lavanta tarlasının bakımını yaptıklarını belirterek, “Yarın çiçekleri toplayıp demetler halinde satmayı planlıyoruz. Bu lavantadan sabun, parfüm, deterjan ve kolonya gibi ürünler üretmeyi de umuyoruz. 18 kadın olarak bir araya gelerek bu işi daha da ileriye taşımak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Kooperatif üyeleri, çalışmalarını daha da genişleterek ilerlemeyi hedefliyorlar.

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