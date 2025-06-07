Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu

Firma, çini desenlerini farklı renk seçenekleriyle ve iki ayrı kumaş türünde tasarlayarak kadınların beğenisine sundu. Kullanım kolaylığına önem verdiklerini belirten Kipir, "Şallarımızı vual ipek (parlak kumaş) ve pamuk soft (mat kumaş) olmak üzere iki farklı kumaşla ürettik. Her zevke ve ihtiyaca hitap etmeye çalışıyoruz" dedi.

Firma olarak çini desenli şalların patent başvurusunu da yaptıklarını ifade eden Kipir, bu özgün tasarımların Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kipir, desenli şallar, Kütahya'daki Çiniciler Çarşısı ile Ulu Cami civarındaki mağazada satışa sunulduğunu kaydetti.

Tuğba Kipir, yerel kültürü modern tasarımlarla buluşturarak hem modaya hem de Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.