Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu

Kütahya'nın önemli simgelerinden biri olan çini sanatı, şimdi modayla buluştu. Tuğba Kipir'in kurucusu olduğu Tuğse Eşarp Şal, Kütahya'nın kültürel mirasını yansıtan çini desenlerini şallara taşıdı.

Firma, çini desenlerini farklı renk seçenekleriyle ve iki ayrı kumaş türünde tasarlayarak kadınların beğenisine sundu. Kullanım kolaylığına önem verdiklerini belirten Kipir, "Şallarımızı vual ipek (parlak kumaş) ve pamuk soft (mat kumaş) olmak üzere iki farklı kumaşla ürettik. Her zevke ve ihtiyaca hitap etmeye çalışıyoruz" dedi.

Firma olarak çini desenli şalların patent başvurusunu da yaptıklarını ifade eden Kipir, bu özgün tasarımların Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kipir, desenli şallar, Kütahya'daki Çiniciler Çarşısı ile Ulu Cami civarındaki mağazada satışa sunulduğunu kaydetti.

Tuğba Kipir, yerel kültürü modern tasarımlarla buluşturarak hem modaya hem de Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu

Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu

Kütahya’nın çini deseni şallarla buluştu

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