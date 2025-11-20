Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin içme suyu yönetiminin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Kağan Şan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Kütahya'nın mevcut içme suyu tesisleri, yürütülen yatırımlar, devam eden iyileştirme çalışmaları ve geleceğe yönelik proje planlamaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Kahveci, kentin su kaynaklarının hem bugünün ihtiyaçlarını hem de gelecekteki nüfus artışı ve iklim şartlarını karşılayacak şekilde güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti. Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile sürdürülen iş birliğinin Kütahya'nın su güvenliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Ziyarette; içme suyu hatlarının yenilenmesi, depolama tesislerinin kapasitesinin artırılması, altyapı iyileştirme çalışmaları, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması ile teknik altyapının modernizasyonu gibi başlıklar ele alındı.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve yeni projelerin değerlendirilmesi açısından verimli geçen toplantı, iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.