Kütahya'yı deprem sabah da vurdu! (28 Nisan 2025)

Kütahyaİ gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde ise Kütahya bir kez daha sallandı.
Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.4 km derinlikte gerçekleşen deprem saat 07:21'de oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 28, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/R6nwkqzMVE
28.04.2025, 07:21:08 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
AFAD ise Kütahya Simav'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğu ölçüldü. Saat 07:21'de gerçekleşen deprem, yerin 6.13 km altında meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-28
Saat:07:21:09 TSİ
Enlem:39.21528 N
Boylam:28.99167 E
Derinlik:6.13 km
Detay:https://t.co/YkWOAUJP52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi