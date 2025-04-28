Kütahya'yı deprem sabah da vurdu! (28 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'yı deprem sabah da vurdu! (28 Nisan 2025)

Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahyaİ gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sabah saatlerinde ise Kütahya bir kez daha sallandı.

Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.4 km derinlikte gerçekleşen deprem saat 07:21'de oldu.

AFAD ise Kütahya Simav'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin olduğu ölçüldü. Saat 07:21'de gerçekleşen deprem, yerin 6.13 km altında meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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