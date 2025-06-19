Kutbun gizemli misafiri! Soğukta sönen ışık: Kar baykuşu

KAR BAYKUŞLARININ BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

Kar baykuşları, -50°C’ye kadar düşen sıcaklıklara dayanabilen nadir kuş türlerinden biri. Tüylerinin izolasyon özelliği, onları soğuktan korurken, keskin işitme yetenekleri karın altında hareket eden avlarını tespit etmelerini sağladı. Ancak, bu adaptasyonlar, hızla değişen çevre koşullarına karşı yeterli değil.

Araştırmalar, baykuşların enerji tüketiminin %25 arttığını, buna karşın besin alımının azaldığını gösterdi. Bu durum, özellikle yavruların hayatta kalma oranını ciddi şekilde tehdit etti.