Kutbun gizemli misafiri! Soğukta sönen ışık: Kar baykuşu

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR
Uluslararası Kuş Koruma Örgütü’nden (BirdLife International) Dr. Stuart Butchart, kar baykuşlarının durumunu “ekosistemin çöküşünün erken uyarı sinyali” olarak niteleyerek, “Bu tür, kutbun hassas dengesinin bir aynası. Onları kaybedersek, domino etkisiyle diğer türler de tehlike altına girecek” dedi.
Öte yandan, ABD’deki Cornell Ornitoloji Laboratuvarı’ndan Dr. Amanda Rodewald, iklim değişikliğinin kar baykuşları üzerindeki etkisinin, insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararın somut bir göstergesi olduğunu vurguladı:
“Fosil yakıt kullanımı ve karbon emisyonları, bu muhteşem canlıları doğrudan tehdit ediyor”