Kutlamalar bitti tartışma bitmedi! İki isim arasındaki polemik sürüyor

Galatasaray’ın 25. şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler arasında yer almayan şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem yarattı.

Kutlamaya davet edilmemesine tepki gösteren Derici, sahne kadrosunu eleştirerek, “Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?” ifadesini kullanmıştı.

Derici’nin sözlerinin ardından organizasyon kadrosundan çıkarıldığı öne sürülen sanatçı Coşkun Sabah ise sessizliğini bozdu. Sabah, “Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz?” diyerek Derici’ye sert yanıt verdi.

Tartışmanın fitili bu açıklamalarla ateşlenirken, İrem Derici’den bu kez çok daha çarpıcı ifadeler geldi. “PerukFest” diyerek Coşkun Sabah’a göndermede bulunan Derici, hem sert bir çıkış yaptı. Derici, “Koskoca Galatasaray beni mi dinleyecek? Oturun oturduğunuz yerde dilaltınızı alın, uyuyun” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda geçmişe dair çarpıcı bir iddiayı da gündeme taşıyan Derici, “o dönemin abileri çok acayip; inanılmaz beyefendi, kuralcı durup her b.k yiyen... bunlar melek, biz terbiyesiziz öyle mi? yemediğiniz halt yok. ben 7 yaşındaydım, annem boşanmıştı. bu ‘melek’ üstatlardan biri, evli olmasına rağmen bir buçuk saat boyunca anneme yürüdü. annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.