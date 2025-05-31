Coşkun Sabah’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama! Kutlamalardan son anda çıkartılmıştı

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Coşkun Sabah’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama! Kutlamalardan son anda çıkartılmıştı

Her fırsatta Galatasaray’a olan kırgınlığı ve kızgınlığını dile getiren aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, katıldığı televizyon programında sarı-kırmızılı taraftarlarını şoke edecek bir açıklamada bulundu. Sabah, "Ali Koç, kesenin ağzını açarsa Fenerbahçe için de marş yaparım" dedi.

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah'ın bu açıklamasını, şampiyonluk kutlamalarında sahne programının iptal edilmesinden sonra yapması, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Ünlü ismin geçtiğimiz gün Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı duyurulmuştu.

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Sarı-kırmızı renklere gönül veren sanatçı Coşkun Sabah kutlamada sahne almaya hazırlanırken son anda kadrodan çıkarıldığını söyleyerek sitemli açıklamalar da bulunmuştu. Öte yandan 25’inci şampiyonluk için özel bir marş besteleyen sanatçı, tüm bu yaşananlara rağmen eserini kulübe hediye edeceğini söylemişti.

KESENİN AĞZINI AÇARSA MARŞ YAPARIM

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasından çıkarıldığı için yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Sabah, katıldığı programda "Ali Koç, kesenin ağzını açarsa Fenerbahçe için de marş yaparım" dedi.

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