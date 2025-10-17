Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Köln'de partililerle bir araya geldi.

Halaçoğlu, "Türkiye'de eğer bozuk düzen bir yönetim varsa onu ancak siyaset düzeltir düşüncesindeyiz" dedi. Toplumda siyasilere olan güvenin azaldığına dikkat çeken Halaçoğlu, bunun nedenini bazı partilerin geçmişte söylediklerinin tam aksini yapmaları ve geçmişte eleştirdikleri ve hakaret ettikleri kişi ya da partilerle bugün iş birliği içinde olmalarına bağladı.

Bazı din adamlarının kendilerini “kurtarıcı” gibi gösterdiğini belirten Halaçoğlu, “Fatiha Suresi’nde ‘Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz’ diyoruz. Buna rağmen insanlar başkasından medet umuyor. İslam’da ruhbancılık yoktur, Allah’la kul arasında aracı da yoktur. Cenab-ı Allah ‘Size şah damarınızdan yakınım’ diyor ama bir takım din simsarları araya girmiş” ifadelerini kullandı.

Hadisleri reddedenlerle ilgili tartışmalara da değinen Halaçoğlu, “Birileri çıkmış ‘Bana Kur’an yeter demek zındıklıktır’ diyor, başlarına da bir şeyler geçirmişler. Bir başkası saç ektirilir mi diye cüppeliye soruyor, o da ‘Peygamberimiz yasakladı’ diyor. Allah aşkına o dönemde saç ektirme mi vardı? İş çığırından çıkmış durumda” şeklinde konuştu.