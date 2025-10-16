Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, İstanbul Ambarlı Limanı’nda açıklamalarda bulundu.

Erdemli, şunları belirtti:

"Bugün İstanbul Ambarlı Limanı’nda, 35 yıldır gümrük komisyonculuğu yapan Metin Türkyılmaz ile birlikte, her fırsatta 'yerli ve milli' olduğunu iddia eden AKP iktidarının limanları kimlere ve hangi şartlarda işlettirdiğini belgeleriyle ortaya koyduk.

Liman işletmelerini yöneten şirketler, devlete ödedikleri vergi kadar bir tutarı da ithalatçılardan 'ardiye ücreti' adı altında tahsil etmektedir. Üstelik bu ücretler, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artmıştır.

Nasıl ki yeraltı madenlerimiz ABD ve Kanada şirketlerine verilmişse, bugün liman işletmeleri de Çin ve Batılı sermayenin eline geçmiştir.

'Yerli ve milli' sloganıyla yıllardır milleti kandıran bu zihniyet, ne yerlidir ne de millidir. Bu düzenin kazananı bir avuç yabancı sermaye, kaybedeni ise alın teriyle üreten Türk milletidir."