Berna Laçin, geçtiğimiz hafta Sahtekarlar dizisinde fakir rolü için estetikli birinin oynamasını eleştirmişti.

“OYUNCULUK KUTSAL BİR MESLEK DEĞİL”

Bunun üzerine Dilan Çiçek Deniz; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e olay göndermede bulunmuştu.

Dilan Çiçek Deniz'in bu açıklaması, sanat dünyasında tartışmalara neden oldu. Oyuncu Ekin Türkmen, ünlü oyuncuya "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanarak, sert tepkilerde bulunmuştu.

“DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEĞİ"

Oyuncu Ekin Türkmen’in ardından ünlü oyuncu Burak Sergen de Dilan Çiçek Deniz’in “Oyunculuk kutsal bir meslek değil” sözlerine tepki gösterdi. Sergen; "Ben doktor ve öğretmen oynayabilirim ama onlar benim yaptığım şeyi yapamazlar. Dünyanın en kutsal mesleği" dedi.