Kutsal topraklarda 14 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Yaklaşık 2 milyon Müslüman, dünyanın farklı ülkelerinden kutsal topraklara gelerek hac ibadetini tamamladı. Arafat’ta vakfe duası yaptıktan sonra Müzdelife’ye geçen hacılar, buradan yaklaşık 3,5 kilometre yürüyerek Cemerat’taki “Akabe Cemresi”ne 7 taş attı. Ardından uzun bir yürüyüşle Kabe’ye ulaşan Müslümanlar, ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerini yerine getirip tıraş olarak ihramdan çıktı ve hacı oldu.

Türkiye’den 2025 hac organizasyonu için ilk kafilenin 29 Nisan’da yola çıkmasıyla başlayan süreçte, hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 14’e ulaştı. Vefat eden hacı adaylarının çoğunun kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Vefat edenler Mina’daki kabristanlığa defnedilirken, bazı aileler cenazelerini Türkiye’ye nakletti.

91 BİN 196 MUAYENE YAPILDI

2025 hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kutsal topraklarda sunduğu sağlık hizmetleri kapsamında toplam 91 bin 196 muayene gerçekleştirildi. Mekke ve Medine’deki sağlık ocaklarında 48 bin 497, Mekke Hastanesi’nde ise 42 bin 699 muayene ve tedavi işlemi yapıldı. Ayrıca Arafat’taki Sahra Hastanesi’nde 1030 hacıya sağlık hizmeti sunuldu. Mekke Hastanesi’nde 15, Suudi hastanelerinde ise 25 hastanın tedavisi sürüyor.