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Dünyanın en ünlü kutup ayısı Frost öldü

Bir doğa belgeselinde göründükten sonra ünlenen ve birçok belgeselde görüntülerine yer verilen kutup ayısı Frost bir grup insan yüzünden öldü.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 13:53
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Kutup ayısı Frost öldü

Dünyanın en ünlü kutup ayısı Frost öldü
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Misha olarak da adlandırılan kutup ayısı 2009 yılında 4 yaşındayken takibe alındı. 2017 yılından beri ise attığı her adım takip ediliyordu.

Frost çok evcil bir kutup ayısı olduğu için belgesel film yapımcıları arasında çok sevilmiş ve popüler olmuştur. Son on yılda birkaç belgeselde rol aldı. Frost, diğerlerinin yanı sıra Netflix'in "Gezegenimiz" ve çeşitli National Geographic doğa dizilerinde yer aldı.

Ancak popüler kutup ayısı artık yok. Geçen hafta talihsiz bir şekilde öldü. Olay yerinde bulunan bir gazeteci kutup ayısının nasıl öldüğüne dair şunları söyledi: "Geçen Perşembe akşamı, yiyecek arayan Frost ve yavrusu, bazı kulübelerin yanına geldiler. Kutup ayılarını alarm tabancaları ve havai fişeklerle korkutmaya çalıştılar. Bu işe yaramayınca, buz patenleriyle kutup ayılarını korkuttular ve hayvanları suya kadar kovaladılar. Suya düşen Frost muhtemelen boğuldu. Çok iyi yüzücü olmalarına rağmen kalbi durmuş olabilir. Kalbinin durmasına da onu kovalayan insanların yarattığı stres neden olmuştur’’ dedi.

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