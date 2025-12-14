Sahip olduğu ayrıcalıkları adalete yeğleyerek haksızlıklara karşı iki kelam söz söylemeyen insanların adalete ihtiyacı olduğunda adaletsizliği malumun ilanı olarak açıkladığını görmüşken, elbet bir gün herkese lazım olacak adalet ve tehlikeli kutuplaşma üzerine bir kaç şey söylemek istiyorum.

Toplumsal kutuplaşma artık sadece bir sosyolojik kavram değil; gündelik hayatımızın, siyasetin, hukukun ve hatta vicdanlarımızın içine işlemiş bir gerçeklik. Aynı olaya bakıp bambaşka dünyalar gören, aynı adaletsizlik karşısında biri “isyan”, diğeri “oh olsun” diyen bir toplumdan söz ediyoruz. Peki bu noktaya nasıl geldik? Asıl soru şu: Bu kadar keskin bir “biz ve onlar” ayrımı kime, neye hizmet ediyor?

Siyaset, doğası gereği rekabet içerir. Ancak bu rekabet, toplumu kutuplara ayırıp her kutbu diğerine düşmanlaştırdığında, artık siyaset olmaktan çıkar; bir tür kimlik savaşına dönüşür. Ve kimlik savaşlarında adalet, hakikat ve makul muhakeme ilk kaybedenler olur.

Siyasetin kutuplaştırıcı dili ve “ biz-onlar” ayrımı

Siyasetçilerin kullandığı dil masum değildir. Kutuplaştırıcı siyaset, toplumu ortak değerler etrafında birleştirmek yerine, sürekli bir “tehdit” algısı üzerinden konsolide eder. “Biz” doğruyuzdur, “onlar” yanlıştır; “biz” vatanseverizdir, “onlar” düşmandır. Bu dil, seçmeni düşünmeye değil, saf tutmaya çağırır.

Siyaset bilimci Chantal Mouffe, demokratik toplumlarda çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul eder; ancak bunun düşmanlık (antagonizma) değil, meşru rakiplik (agonizma) düzeyinde tutulması gerektiğini söyler. Sorun tam da burada başlar: Rakip artık rakip değil, “yok edilmesi gereken öteki” olarak kodlandığında, adalet duygusu da taraflara göre şekillenmeye başlar.

Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor:

Bir haksızlık, sadece “bizden” olmayana yapıldığında mı haksızlıktır?

“ Onlardan olunca oh olsun” psikolojisi

Toplumsal kutuplaşmanın en tehlikeli sonuçlarından biri, adaletsizlik karşısında geliştirilen seçici körlüktür. Hukuksuzluk, yolsuzluk, haksızlık… Normal şartlarda herkesin tepki göstermesi gereken bu durumlar, fail “karşı taraftan” olduğunda bir anda meşrulaştırılabilir hale gelir.

“Aman canım, bize yapmadılar ya” ya da daha kötüsü, “hak etmiştir” refleksi, siyasi fanatizmin en net göstergesidir. Oysa hukuk, tam da bu reflekslerin önüne geçmek için vardır. Hukuk, çoğunluğun hoşuna giden sonuçları üretmek için değil; herkes için bağlayıcı adalet sağlamak için vardır.

Ünlü hukukçu Lon L. Fuller, hukukun ahlaki boyutuna vurgu yaparken, hukukun ancak öngörülebilir ve tarafsız olduğunda meşru olabileceğini söyler. Bugün “oh olsun” dediğimiz her adaletsizlik, hukuku biraz daha aşındırır. Ve aşınan hukuk, gün gelir hepimizin altından kayar.

Masumiyet karinesi ve linç kültürü

Siyasi fanatizmin beslendiği bir diğer tehlikeli alan ise masumiyet karinesinin fiilen ortadan kalkmasıdır. Bir kişi hakkında suçlama yöneltildiği anda, delillerin ne olduğu, yargılamanın nasıl yürütüleceği, savunma hakkının kullanılıp kullanılmadığı artık önemsiz hale gelir. Çünkü kişi “onlardandır”.

Masumiyet karinesi, sadece bir hukuk ilkesi değil; aynı zamanda toplumsal bir vicdan testidir. Suç isnadı ile suçun sabit olması arasındaki farkı gözetemeyen bir toplumda, herkes potansiyel suçludur. Bugün sosyal medyada itibarsızlaştırılan, işinden edilen, toplumdan dışlanan nice insan, yargıdan beraat etse bile hayatına geri dönememektedir.

Hannah Arendt’in uyarısı burada son derece çarpıcıdır:

“Adaletsizlik bir kez normalleştiğinde, artık kimse güvende değildir.”

Fanatizm muhakemeyi nasıl yok eder?

Siyasi fanatizm, insanın muhakeme yeteneğini köreltir. Delil aramaz, bağlam sorgulamaz, karşı argümanı dinlemez. “Bizimkiler yapmaz”, “yapmışsa da bir bildiği vardır” cümleleri, aklın değil aidiyetin konuştuğu anlardır.

Oysa demokrasi, taraftarlık değil; eleştiri ister.

Bu yazıyı bitirirken şu soruyu aklımızda tutalım:

Adalet, sadece bugün güvendiğimiz insanların elindeyken mi önemlidir?

(Devam edecek)