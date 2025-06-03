Kutuyla taşıdığı köz arabasını yaktı

Kaynak: İHA
Kutuyla taşıdığı köz arabasını yaktı

Kahramanmaraş’ta piknik için fırından aldığı közü kutuyla arabada taşıyan vatandaş bir anda şoke oldu. Köz nedeniyle arabası yanan vatandaşın aracında maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta piknik için fırından aldığı közleri kutuyla aracına koyan vatandaşın otomobili yandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.K., bir pide fırınından mangalda kullanmak üzere teneke kutu içerisinde köz aldı. Yola çıkan M.K.'nin seyir halindeyken otomobilindeki köz kutusu alev aldı.

Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

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