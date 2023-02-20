Kuvars taşı nedir? Pembe kuvars taşının cilde faydaları neler?

Cilt bakımında kullanılan kuvars taşı son yıllarda cilt bakımında popüler bir ürün haline geldi. Pembe kuvars taşının cilt için pek çok faydası olduğu söyleniyor. Peki, kuvars taşı nedir? Pembe kuvars taşı ne işe yarar?

Pembe kuvars taşı, açık pembe renkli ve yarı değerli doğal taşlar arasında yer alıyor. Pembe kuvars taşı, son yıllarda cilt bakımında da çok fazla kullanılıyor. Pembe kuvars taşı, stres ve yorgunluğu azaltıyor. Yüz kaslarını çalıştırarak yorgun yüzü canlandırıyor. Düzenli kullanımda hücreleri yenileyerek yaşanma belirtilerini en aza indiriyor.

KUVARS TAŞI CİLDE FAYDALARI NELER?

Pembe kuvars taşı son yıllarda cilt bakımında çok fazla kullanılıyor. Cilt için masaj aleti olan pembe kuvars taşı, aslında Antik Çin döneminden beri cilt bakımında kullanılıyor.

Cildinizi önemseyen ve hücre yenilenmesini desteklemek isteyen herkes cilt bakımında pembe kuvars taşını kullanıyor.

Pembe kuvars taşı yada gua taşı ile cildiniz düzenli olarak masaj yaptığınızda yüz kaslarınızı çalıştırmaya yardımcı olursunuz.

Pembe kuvars taşı cildin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur. Yüzde yuvarlanarak kan akışınızı hızlandırır. Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Pembe kuvars face roller, yüzde kan akışını arttırarak çalışır. Mat ve cansız görünen cildinizi aydınlatır. Parlaklık kazandırır.

Pembe kuvars taşı ile cilde masaj yapmak zamanla azalan kolajen üretimini artırmanıza yardımcı olur. Bu özelliği ile kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşmasını engeller.

Soğutucu etkilere sahip olması nedeniyle, bir face roller göz altı morluklarını gidermeye yardımcı olur. Çünkü, göz altındaki kan damarlarının boyutunu azaltır. Bu da, hem morluklara hem de şişkinliklere veda etmenize yardımcı olur. Özellikle mini versiyonları, göz çevresine uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Gözle görülür sonuçlar elde etmek için, nemlendirici ya da serum gibi ürünlerinizi bir pembe kuvars face roller ile hafifçe masaj yaparak uygulamayı deneyin.

Cilt tipinize uygun olarak kullandığınız bakım ürünlerini pembe kuvars taşı ile destekleyerek uyguladığınızda ürünlerinde cildinize daha fazla nüfuz etmesine yardımcı olursunuz.

Pembe kuvars su ile temas edebilen bir taş olduğu için su ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Pembe kuvars taşı ile dilediğiniz zaman cildinize masaj yapabilirsiniz

Pembe kuvars masaj aletini buzdolabında 5-10 dakika beklettikten sonra uyguladığınızda cildiniz için ferahlatıcı bir etki sağlayabilirsiniz.