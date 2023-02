Restoranlarda hesap öderken karşılaştığımız kuver Fransızca kökenli Couvert kelimesinden gelmektedir. Günlük hayatta kullanılan kuver kelimesinin anlamı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, kuver nedir? Restoranlarda neden kuver alınır?

Günlük hayatta sık sık duyulan kelimeler arasında Kuver kelimesi, Fransızca’da bulunan Couvert kelimesinden gelir. Hesap ödenirken karşılaştığımız kuver ücreti ise, pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

KUVER NEDİR?

Kuver, restoran ve lokantalarda yemek servisinden hemen önce masaya serilen örtü anlamına gelir. Dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Kuverle birlikte masaya şamdan, çatal, bıçak, kaşık gibi araç gereçlerin servise sunulması olarak bilinir.

Kuver, restoran servisine hazır olduğu zaman yemeklerde kullanılacak olan malzemelerin belli bir düzen içinde masaya sıralanması olarak bilinir. Her işletme için kullanılacak olan kuver de çeşitlilik gösterir. Yani kuver çeşitleri her zaman her restoranda aynı şekilde uygulanmaz.

KUVER NEDEN ALINIR?

Kuver ücreti, genellikle su ve ekmek parası şeklinde düşünülür. Ama bu ücret restoranların kişi başı aldığı ekstra ücret şeklinde de ifade edilir. Bu bağlamda ise, yurt dışına bakıldığı zaman kuver ücreti içinde mayonez, ketçap, peçete, hardal ve masa örtüsü gibi çeşitli malzemeler de yer alır. Fakat ortak bir şekilde dünyada bulunan tüm farklı restoranlarda genellikle su, alınan bu ücretin dışında sayılır.

Yani kısacası ekmek ve su ekstra ücrete girmek sureti ile restoranların kişi başı almış olduğu ücret olarak da bilinir. Bu uygulama ise günümüzde hala yaygın bir şekilde gerçekleşse de, bunun önemli bir restoran terimi ve kültürü olduğu genellikle bilinmez.

RESTORANLARDA KUVER NEDEN ALINIR?

Basit bir kuver, bir restoranda servis öncesinde masalara özenli bir şekilde hazırlanır. Büfe kuver ise, genellikle kutlama ve toplantılarda sıkça kullanılır. Özellikle de ayaktaki misafirlerin rahat bir şekilde hareket etmesi de sağlanır. Table D’hote kuver ise, yemek önceden belirlenir ve kullanılacak olan örtü de buna göre hazırlanır.

Breadboard’lar, çatal, peçete, bardak, masa örtüsü gibi şeylerin de kuverde bulunması gerekir. Kuver ücreti, restoranın sabit ürünlerini müşterilerine servis etmesi üzerine alınan paradır. Buna da çatal, bıçak, bardak, kaşık, tuzluk gibi çeşitli ürünler de dahildir. Masaya oturan kişi sayısına göre ise, kuver ücreti ödenmesi gerekir.