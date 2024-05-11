Kuveyt Emiri parlamentoyu feshetti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini duyurdu.

Devlet televizyonunda konuşan es-Sabah ayrıca, anayasadaki bazı maddeleri 4 yılı aşmayacak bir süreliğine askıya aldığını açıkladı.

Emir, bu süre boyunca demokratik sürecin tüm yönleriyle inceleneceğini belirtti.

Es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.

Devlet televizyonuna göre Ulusal Meclis’in yetkileri Emir ve hükümet tarafından üstlenilecek.