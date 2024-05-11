Kuveyt Emiri parlamentoyu feshetti

Kaynak: İHA
Kuveyt Emiri parlamentoyu feshetti
Kuveyt Emiri es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini ve anayasanın bazı maddelerini askıya aldığını bildirdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal es-Sabah, parlamentoyu feshettiğini duyurdu.

Devlet televizyonunda konuşan es-Sabah ayrıca, anayasadaki bazı maddeleri 4 yılı aşmayacak bir süreliğine askıya aldığını açıkladı.

Emir, bu süre boyunca demokratik sürecin tüm yönleriyle inceleneceğini belirtti.

Es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.

Devlet televizyonuna göre Ulusal Meclis’in yetkileri Emir ve hükümet tarafından üstlenilecek.

Son Haberler
Mustafa Sarıgül'ün Kabe'den çektiği video gündem oldu: Atanamayan öğretmenler için dua etti Gündem
Mustafa Sarıgül'ün Kabe'den çektiği video gündem oldu: Atanamayan öğretmenler için dua etti
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor Yemek Tarifleri
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı Yaşam
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı
9. Yargı Paketi'nin taslağı belli oldu. İşte ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin ayrıntıları Gündem
9. Yargı Paketi'nin taslağı belli oldu. İşte ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin ayrıntıları
Yabancıya kol kanat gerenler bu milletin sanatçılarını 19 bin TL’ye mahkum ediyor! Yazarlar
Yabancıya kol kanat gerenler bu milletin sanatçılarını 19 bin TL’ye mahkum ediyor!
Akbank’ta ne oluyor? Yazarlar
Akbank’ta ne oluyor?
Hak, hukuk, adalet; Sinan Ateş Yazarlar
Hak, hukuk, adalet; Sinan Ateş