Kuveyt Emiri, Suudi Kralı'nı tebrik etti

Kuveyt Emiri, dünyanın dört bir yanından Mekke'ye hac farizasını yerine getirmek için için gelen milyonlarca Müslüman'ın hac yolculuğunu kolaylaştırmak için Suudi Arabistan hükümetinin gösterdiği çabayı övdü ve Suudi yetkililerin hacılara yardım etmek için en son teknolojileri ve hizmetleri kullanmasını mutlulukla karşıladı.

Kuveyt Emiri, Mekke Valisi ve Hac Merkez Komitesi Başkanı Prens Halid El-Faysal bin Abdülaziz El -Suud ve Hac Merkez Komitesi Başkanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Naif El-Suud'u, çabalarından dolayı tebrik etti.

Emirin mesajında ayrıca Suudi Arabistan Krallığı'na ve halkına başarı ve refah diledi.