Kuveyt Emiri, Suudi Kralı'nı tebrik etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kuveyt Emiri, Suudi Kralı'nı tebrik etti

Kuveyt Emiri Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz El-Suud'a bir telgraf göndererek Hac organizasyonundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Kuveyt Emiri, dünyanın dört bir yanından Mekke'ye hac farizasını yerine getirmek için için gelen milyonlarca Müslüman'ın hac yolculuğunu kolaylaştırmak için Suudi Arabistan hükümetinin gösterdiği çabayı övdü ve Suudi yetkililerin hacılara yardım etmek için en son teknolojileri ve hizmetleri kullanmasını mutlulukla karşıladı.

Kuveyt Emiri, Mekke Valisi ve Hac Merkez Komitesi Başkanı Prens Halid El-Faysal bin Abdülaziz El -Suud ve Hac Merkez Komitesi Başkanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Naif El-Suud'u, çabalarından dolayı tebrik etti.

Emirin mesajında ayrıca Suudi Arabistan Krallığı'na ve halkına başarı ve refah diledi.

saudi-king-salman-bin-abdulaziz-meets-with-kuwaits-emir-sheikh-sabah-al-ahmed-al-jaber-al-sabah-in-the-red-sea-city-of-jeddah-in-2017-afp.jpg

Son Haberler
Zengin arabasını dağdan aşırır züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Zengin arabasını dağdan aşırır züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı nedir?
Zararın neresinden dönülse kardır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Zararın neresinden dönülse kardır atasözünün anlamı nedir?
Ayşe Ateş’e ölüm tehdidi. ‘Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar’ Gündem
Ayşe Ateş’e ölüm tehdidi. ‘Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar’
ABD'li Senatör: Netanyahu insani bir felaket yarattı Dünya
ABD'li Senatör: Netanyahu insani bir felaket yarattı
Arda Güler Türkiye'yi bağırttığı anları izledi. Golü kadar tepkisi de gönülleri fethetti Spor
Arda Güler Türkiye'yi bağırttığı anları izledi. Golü kadar tepkisi de gönülleri fethetti
Öldü denilmişti taburcu oldu Dünya
Öldü denilmişti taburcu oldu
Yurtdışına giden doktor sayısı belli oldu. Giderlerse gitsinler denilmişti Gündem
Yurtdışına giden doktor sayısı belli oldu. Giderlerse gitsinler denilmişti