Kuveyt enflasyonunda 20 yıllık rekor kırıldı

Taner Yener
Kuveyt enflasyonunda 20 yıllık rekor kırıldı

Kuveyt’te yıllık enflasyon oranı Nisan 2025’te yüzde 2,25’e gerileyerek Eylül 2020’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Aylık artış ise son üç ayın en yavaş seviyesi oldu.

Kuveyt Planlama ve İstatistik Merkez İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon oranı Mart ayında kaydedilen yüzde 2,41’den Nisan ayında yüzde 2,25’e düştü. Bu oran, ülkede son dört buçuk yılın en düşük enflasyon seviyesi olarak kayda geçti. Tüketici fiyatlarındaki bu yavaşlama, özellikle gıda ve içecek sektöründeki artış hızının azalmasından kaynaklandı. Söz konusu kalemde fiyatlar, Mart ayındaki yüzde 4,99 seviyesinden Nisan’da yüzde 4,61’e geriledi.

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ULAŞIM VE HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GERİLEME

Ulaşım maliyetleri Mart ayında yüzde 4,26 iken Nisan’da yüzde 4,10’a düştü. Bu kalem aynı zamanda aylık bazda da daha fazla gerileme gösterdi. Mart’ta yüzde eksi 0,98 olan düşüş, Nisan’da yüzde eksi 1,05 olarak gerçekleşti. İletişim sektöründeki fiyat artışı da yavaşladı. Mart ayında yüzde 0,72 olarak ölçülen artış oranı, Nisan’da yüzde 0,64’e indi.

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SABİT KALAN VE HIZLANAN KALEMLER

Konut hizmetleri, eğlence ve kültür, restoran ve oteller, sağlık, ev eşyası ve bakım ekipmanları ile eğitim gibi kalemlerde fiyat değişimleri sabit kaldı. Örneğin konut hizmetlerinde yüzde 0,74’lük oran korunurken, sağlıkta yüzde 3,79, eğitimde ise yüzde 0,87’lik artış görüldü. Sigara ve tütün fiyatları ise Mart ayında yüzde 0,07’lik hafif bir artış göstermesine rağmen Nisan ayında sabit kaldı.

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ARTIŞ YAŞANAN KALEMLER

Çeşitli mal ve hizmetler kategorisindeki fiyatlar Mart’ta yüzde 4,72 iken Nisan’da yüzde 4,90’a yükseldi. Bu durum, genel enflasyondaki düşüş trendine rağmen bazı sektörlerde fiyat baskısının sürdüğünü ortaya koydu.

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AYLIK ENFLASYONDA DA YAVAŞLAMA

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Nisan’da sadece yüzde 0,15 arttı. Bu oran, Mart’taki yüzde 0,29’luk artışa kıyasla önemli bir yavaşlama anlamına geliyor ve son üç ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor.

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