Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı duyuruda, Kuveyt'in İsrail güçlerinin Katar'a yönelik "vahşi" saldırısını güçlü bir ifadeyle kınadığı ve reddettiği aktarıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Katar idaresi, hükümeti ve milletiyle dayanışma içinde olduğu bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısı lanetlenerek, saldırının Katar'ın ulusal bağımsızlığına ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Katar'a yönelik "vahşi" saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit eden bir tırmanış olduğunu ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı en sert biçimde lanetlenerek, bu saldırının Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve Filistin halkına karşı savaşı durdurmaya yönelik bölgesel ve küresel çabaları engellediği belirtildi.