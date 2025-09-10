Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı

Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını lanetledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı duyuruda, Kuveyt'in İsrail güçlerinin Katar'a yönelik "vahşi" saldırısını güçlü bir ifadeyle kınadığı ve reddettiği aktarıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Katar idaresi, hükümeti ve milletiyle dayanışma içinde olduğu bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısı lanetlenerek, saldırının Katar'ın ulusal bağımsızlığına ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Katar'a yönelik "vahşi" saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit eden bir tırmanış olduğunu ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı en sert biçimde lanetlenerek, bu saldırının Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve Filistin halkına karşı savaşı durdurmaya yönelik bölgesel ve küresel çabaları engellediği belirtildi.

Son Haberler
Bir gün sağlıklı görünürken ertesi gün kalp krizi geçirebilirsiniz
Bir gün sağlıklı görünürken ertesi gün kalp krizi geçirebilirsiniz
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
10 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
10 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Filistin ve Yemen, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırısını kınadı