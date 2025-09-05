Kuveytliler Araklı’yı işgal etti! Viyadük altında halı serip keyif çattılar! Vatandaşlar tepki gösterdi

Trabzon’un Araklı ilçesinde, son dönemde artan yabancıya satışlar, ilçeyi yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Kuveytli turistlerin bölgeye olan talebi, arsa satışlarını hızlandırırken, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi’nin bu konudaki açıklamaları tepki çekti. Çebi, Araplarla yaptığı bir sohbette, yabancıların arsa alımlarının ilçeyi bir cazibe merkezi haline getireceğini savundu. Ancak bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı bulurken, halk arasında tepkilere neden oldu.

Araklı’da Kuveytli turistlerle sohbet eden Belediye Başkanı Çebi, yabancıların aldığı arsaların ilçeyi cazibe merkezi yapacağını söyledi. Sosyal medyadan eleştiriler aynı anda yükseldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Belediye Başkanı’nın açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Bir kesim, arsa satışına sert eleştiriler yöneltti.

Başkan Çebi’nin Kuveytli turistlerle olan samimi diyaloğu ve “cazibe merkezi” vaadi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, artan arsa fiyatlarının yerel halkı olumsuz etkilediğini ve gençlerin ev sahibi olma hayallerinin zora girdiğini iddia etti.

İşte o yorumlar:

“Viyadük altında oturdukları yerden belli nasıl bir vizyon sahibi ve cazibe merkezi yapacakları Allah akıl fikir versin de çok zor bu millet daha beterlerini hak ediyor”

“AKP'li değilse hiçbir şey bilmiyorum. Parsel parsel satmayı hizmet sanıyorlar. Biz biliyoruz, bu ülkeyi tamamen satınca rahatlayacaksınız.”

“Adım adım filistin olmaya doğru gidiyoruz.”

“Türkler alınca cazibeli olmuyor.”

“Ak parti Türkiyeyi bir arap ülkesi haline getirecek inşallah”