Kuveyt’te enflasyon altı ayın en düşük seviyesine geriledi

Kuveyt’te yıllık enflasyon oranı, 2025 yılının mart ayında yüzde 2,41 olarak açıklandı. Şubat ayında yüzde 2,49 olarak kaydedilen oranla karşılaştırıldığında, enflasyonun hafifçe düştüğü görüldü. Bu, ülkede kasım 2024’ten bu yana ölçülen en düşük yıllık enflasyon oranı oldu. Kuveyt Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, özellikle gıda ve içecek fiyatlarındaki yavaşlama bu gerilemede önemli rol oynadı. Gıda ve içecek fiyatlarındaki artış martta yüzde 4,99 ile son dört ayın en düşük seviyesine indi. Şubat ayında bu oran yüzde 5,23 seviyesindeydi.

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BARINMA, GİYİM VE SAĞLIKTA ARTIŞLAR YAVAŞLADI

Barınma hizmetleri fiyatlarındaki artış da mart ayında yüzde 0,74 ile daha düşük seyretti. Şubat ayında bu oran yüzde 0,9 düzeyindeydi. Aynı şekilde giyim ve ayakkabı kalemindeki fiyat artışları yüzde 4,26’dan yüzde 4,63’e geriledi. Sağlık hizmetleri ise yüzde 4,08’den yüzde 3,79’a düştü. Bu göstergeler, temel ihtiyaç alanlarında fiyat artışlarının ivme kaybettiğini gösteriyor.

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BELLİ ALANLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Mart ayı itibarıyla eğlence ve kültür harcamaları enflasyon oranında da düşüş gözlemlendi. Şubat ayında yüzde 2,64 olan artış, martta yüzde 1,92 seviyesine geriledi. Restoran ve otellerdeki fiyat artışları ise yüzde 2,03’ten yüzde 1,50’ye düştü. İletişim hizmetlerinde ise yüzde 0,88 olan artış, martta yüzde 0,72’ye geriledi. Bu alanlardaki yavaşlama, hizmet sektöründeki baskıların azaldığına işaret ediyor.

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EV EŞYASI VE EĞİTİMDE FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bazı harcama gruplarında ise fiyatlar artmaya devam etti. Ev eşyaları ve bakım ekipmanlarındaki fiyat artışı şubattaki yüzde 3,04 seviyesinden martta yüzde 3,46’ya yükseldi. Eğitim sektöründe ise fiyat artışı yüzde 0,71’den yüzde 0,87’ye çıkarak yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bu iki başlık, enflasyonun tamamen düşmediğini, bazı sektörlerde baskının sürdüğünü gösteriyor.

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ULAŞIMDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR, TÜTÜN SABİT KALDI

Ulaşım maliyetlerinde düşüş hızı yavaşlamış olsa da gerileme eğilimi sürdü. Şubat ayında yüzde -1,19 olarak ölçülen ulaşım harcamalarındaki düşüş martta yüzde -0,98 olarak kaydedildi. Tütün ve sigara fiyatlarındaki enflasyon oranı ise sabit kalarak yüzde 0,07 seviyesinde seyretti. Bu, Kuveyt’te vergi ve regülasyonlar nedeniyle tütün ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı yaşanmadığını ortaya koyuyor.

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AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ SON ÜÇ AYIN ZİRVESİNDE

Aylık enflasyon verilerine bakıldığında, mart ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,29 oranında arttı. Bu oran, ocak ayından bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0,22 düzeyindeydi. Aylık artışın hızlanması, bazı sektörlerde maliyet baskılarının yeniden canlandığını gösteriyor.

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GENEL GÖRÜNÜM NASIL?

Kuveyt ekonomisinde enflasyonun yönü dalgalı seyretse de genel tablo, fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlama olduğunu ortaya koyuyor. Gıda, barınma ve hizmet sektörlerindeki yumuşama, yıllık enflasyonun düşmesini sağladı. Ancak ev eşyaları ve eğitim gibi bazı alanlarda fiyatlar yukarı yönlü hareket ederek dengenin tam sağlanamadığını gösterdi.