Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı çatıların uçmasına neden oldu.

Meteorolojinin uyarasını yaptığı yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar Andırın ilçesinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Boğazören Mahallesi Senir mevkiinde 3 evin çatısı uçtu. Fırtına ayrıca bazı ağaçları da devirdi. Tedbir amaçlı ilgili kurumlardan bölgeye ekip gönderildi.

Yaşamı olumsuz etkileyen rüzgar ve fırtına nedeniyle devrilen ağaçların bazı yollarda ulaşımı aksattığı da bildirildi.