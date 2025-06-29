Kuvvetli rüzgâr Tekirdağ’ı vurdu: Denize girmek yasaklandı!

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasında, bugün bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgârın kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtildi.

Bu uyarının ardından, Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ile Karadeniz kıyısındaki Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıkların aldığı yasak kararı, belediyeler aracılığıyla anonslarla halka duyuruluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sahillerde devriye gezerek denize girenleri uyararak denizden çıkmalarını sağladı.