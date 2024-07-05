Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat

Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat
Düzenleme: Kaynak: AA

Meteoroloji İdaresi, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar ve çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 2

Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 3

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 4

Marmara'nın (Çanakkale hariç), Ege'nin (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı,

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 5

Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 6

Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 7

Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 8

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2-5 derece azalması, batı kesimlerinde ise 3-5 derece artması öngörülüyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 9

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 10

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 11

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 12

Özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 13

Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği ve rüzgarın yer yer kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların hava durumu raporlarına dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 14
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 15
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 16
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 17
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 18
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 19
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 20
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 21
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 22
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 23
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 24
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 25
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 26
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 27
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 28
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 29
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 30
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 31
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 32
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 33
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 34
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Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat 35
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