Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar ve çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın (Çanakkale hariç), Ege'nin (İzmir ve Aydın hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı,
Hatay kıyıları ve Yozgat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2-5 derece azalması, batı kesimlerinde ise 3-5 derece artması öngörülüyor.
RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava durumu genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olabileceği ve rüzgarın yer yer kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların hava durumu raporlarına dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.