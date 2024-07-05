Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Denizli, Afyonkarahisar ve çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar öngörülüyor.