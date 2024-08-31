Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji iki bölgeyi uyardı...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji iki bölgeyi uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Verilere göre, yağışların Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarırken, MGM, hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi.

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