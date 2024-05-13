Kuvvetli yağış okulları tatil ettirdi

Kaynak: İHA
Kuvvetli yağış okulları tatil ettirdi
Kuvvetli yağışın dinmemesi üzerine Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kuvvetli yağışın esir aldığı Hatay'da Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren bastıran yağış kenti kabusa çevirdi. Yağışın en çok etkili olduğunu iki ilçe olan Antakya ve Defne'de ise okullar Pazartesi günü için kapatıldı.

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Hatay Valiliği yaptığı açıklama ile Antakya ve Defne İlçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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