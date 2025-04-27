Kuvvetli Yağış Türkiye’yi vuracak! Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin büyük bir bölümünün sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken, özellikle perşembe ve cuma günleri yağışların yurt genelinde etkisini artıracağı öngörülüyor. Göller Yöresi, Uşak, Afyonkarahisar’ın güneyi, Bolu, Kastamonu, Çankırı’nın batısı, Ankara ve Çorum’un kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgâr alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin (Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar’ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı’nın batı, Ankara ve Çorum’un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar’ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı’nın batı, Ankara ve Çorum’un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Balıkesir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

Kırklareli: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Burdur: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara’nın kuzey, Çankırı’nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çankırı: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum’un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Sinop: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Amasya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman: 24°C, parçalı bulutlu

Diyarbakır: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 24°C, parçalı bulutlu

Siirt: 23°C, parçalı ve çok bulutlu