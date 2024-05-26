Kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın beklenen ‘kuvvetli yağış’ sebebiyle Kayseri’de yaşayan vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.05.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

Diğer taraftan yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında da uyarıda bulunuldu.

yagis-miktari.png

Son Haberler
Göztepe fark attı. Kimse yanlarına yaklaşamadı Spor
Göztepe fark attı. Kimse yanlarına yaklaşamadı
Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi Dünya
Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi
Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı: 4 Yerel Haberler
Diyarbakır’da hafif ticari araç takla attı: 4
Fatih Terim'in Süper Lig teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı Spor
Fatih Terim'in Süper Lig teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı
Dünyaca ünlü filmin çekildiği ev 169 milyon liraya satılıyor Magazin
Dünyaca ünlü filmin çekildiği ev 169 milyon liraya satılıyor
Konyasporlu bazı futbolcuların Galatasaray maçına çıkmayacaklarını açıkladı Spor
Konyasporlu bazı futbolcuların Galatasaray maçına çıkmayacaklarını açıkladı
Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı. 7 yaralı Gündem
Kırmızı ışıkta geçen minibüse, otomobil çarptı. 7 yaralı