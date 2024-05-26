Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.05.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

Diğer taraftan yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında da uyarıda bulunuldu.