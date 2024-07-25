Kuvvetli yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kuvvetli yağış uyarısı

Uşak Valiliği kente sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısı yaptı.

Uşak Valiliği tarafından yayımlanan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde yer alan Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, etkili olması beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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