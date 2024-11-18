Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara'dan Doğu Anadolu'ya dikkat!

Kaynak: ANKA
Kuvvetli yağış uyarısı: Marmara'dan Doğu Anadolu'ya dikkat!

Meteoroloji, bugün Balıkesir ve güneydoğu illerinde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yağış beklentilerini açıkladı. Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta'da aralıklı yağışlar yaşanırken, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt gibi güneydoğu illerinde ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri de yağışlı bir gün geçirecek. Yağışların büyük kısmının yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Doğu Akdeniz ve güneydoğu illerinde beklenen kuvvetli yağışların, olumsuz durumlara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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