Vücutta kolajen üretilmesini sağlayan kuyruk yağı özellikle yemeklere tat vermesi için kullanılır. Peki, kuyruk yağı nedir? Kuyruk yağı ne işe yarar faydaları neler?

KUYRUK YAĞI NEDİR?

Kuyruk yağı, hayvanların vücutlarının kuyruk bölümünden elde edilmiş olan bir tür yağdır. Hayvansal gıda olarak geçmektedir ve kasaplarda don yağı ya da iç yağ adlarıyla satışa sunulmaktadır.

Bireyler günlük hayatında bazı zamanlar hazırladığı yemeklere de kuyruk yağı kullanmaktadır. Ölçülü olmak kaydıyla yemeklere tat vermektedir.

Piyasalarda sadece hayvansal gıda şeklinde kullanılmamaktadır. Ek olarak sabun ve mum gibi nesnelerin ham maddelerinde de hayvansal gıda olan kuyruk yağı bulunmaktadır.

Ayrıca günümüzde bireyler kuyruk yağı cilt problemleri için de kullanmaktadır. Doğrudan yüze sürülmesi sakıncalı olsa da kozmetik sektöründe kuyruk yağının kullanıldığı makyaj malzemeleri cilt ürünleri bulunmaktadır.

KUYRUK YAĞI FAYDALARI NELER?

Kuyruk yağı da hayvanlardan elde edilen bir et parçasıdır ve en az hayvanın eti kadar insanlara yararı bulunmaktadır.

Kuyruk yağının faydaları ve birey için neye iyi geldiği sırasıyla şu şekildedir:

- Öncelikli olarak içerisinde bulunan Omega yağı asidinin bireylerin bağışıklık sistemine iyi geldiği bilinmektedir.

- Enfeksiyonlu hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır.

- Damar ve kalp sağlığında birebir olan kuyruk yağı, damar tıkanıklıklarını önlemektedir.

- Kas ve iskelet sisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmaktadır.

-Vücutta kolajen üretilmesini sağlayarak cildin ışıl ışıl bir görüntüye sahip olmasına katkıda bulunur.

- Eklem ve kemik ağrıları için iyi bir ağrı kesicidir.

- Boyun fıtığı ve diğer fıtık türlerine de iyi geldiği bilinmektedir.