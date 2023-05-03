Kuyruklar ülkesi olduk. Fiyatı uçunca ücretsiz fidesine akın ettiler

Kayseri Kocasinan Belediyesi kilosu 25 TL'den başlayan fiyatla satılan organik domates fidelerini ücretsiz dağıttı. Fide almak isteyen vatandaşlar 550 bin fideden almak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kuyruklar ülkesi olduk. Fiyatı uçunca ücretsiz fidesine akın ettiler

İHA'nın haberine göre, Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara domates fidesi dağıtıldı. Belediye binası önündeki Mimarsinan Parkı’nda sabahın erken saatlerinde domates fidesi almak için stantlara gelen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu.

Talebin her geçen yıl arttığını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlemiş olduğu domates fidesi dağıtım törenindeyiz. Mayıs ayının başlarında Kayseri’de herkesin konuştuğu ve beklediği domates fideleri bugün dağıtılmaya başladı. 550 bin fideyi bugün Kocasinan Belediyesi’nin önündeki Mimarsinan Parkı’nda, Ziyagökalp ve Beyazşehir mahallelerimizdeki üç farklı noktada dağıtıyoruz" dedi.

Çolakbayrakdar "Gelenekselleşen ve artık Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş, bu toprakların tanıdığı, binlerce yıldır bu topraklarda ekilip dikilen 'karabacak' olarak tabir edilen bir domates fidesi tohumunu dağıtıyoruz. Bu tohumun gerek rehası, gerek tadı, gerekse doğal ve organik bir tohum olması, şehrimizdeki insanlarımızın tanıdığı tohum olması da bu işi daha önemli kılıyor. Bugün burada görüldüğü gibi her yıl daha da artan bir taleple kilometrelerce uzayan kuyruklar var. Sabahın erken saatlerinde gelip, burada soğukta bekleyen insanlarımız da haklarını helal etsinler. Ağız tadıyla tüketmek nasip olsun” dedi.

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