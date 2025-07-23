Kuyt tahminini yaptı: Fenerbahçe mi Feyenoord mu?

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından biri olan Hollandalı Dirk Kuyt Feyenoord eşleşmesi hakkında açıklama yaptı.

Kuyt, "Fenerbahçe ve Feyenoord, gerçek halk kulüpleri. Taraftarları fark yaratıyor. Fenerbahçe'deyken Galatasaray'ı yendiğimizde halk bayram ediyordu. Binlerce insan sokaklara dökülüyordu. Arabaların kornaları susmuyordu" ifadelerini kullandı.

"FEYENOORD KAZANIR"

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki eşleşmeyi değerlendiren Kuyt, "Aslında bu zamanlarda küçük bir kurayla başlamak daha iyidir ama daha ilk turdan iki zorlu rakip karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü. Feyenoord kazanacak. De Kuip'e sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek. Bu da fark yaratacak. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki maç ise berabere biter" dedi.