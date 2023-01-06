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6 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Denizli'de bir arazide gezen köpek, 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:15
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Kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı

6 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alandaki 6 metrelik kuyunun içine düşen köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana gelen olayda; arazideki otluk alanda gezen köpek, 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Havanın kararmasıyla birlikte gelen sesi duyan vatandaşlar, köpeğin çıkarılması için ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri kuyuda köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak yukarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından karnı doyurulup tedavisi yapılan köpek, sonrasında yaşam alanına bırakıldı.


(Kaynak: İHA)

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