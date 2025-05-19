Kuyumcu dükkanına 3 defa kurşun yağdırdılar: Saldırının arkasından eşi çıktı

Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de bulunan bir kuyumcu dükkanı 3 ay arayla 3 defa kurşunların hedefi oldu. Saldırıların arkasından ise dükkanın sahibinin boşanma aşamasındaki eşi çıktı.

Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüphelilerden biri burada uzun namlulu otomatik silahla işyerine ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda kamera görüntülerinde geriye dönük inceleme yapan polis, motosikletli 2 şüphelinin yakın bir noktada motosikletten indiklerini ve olay yerine yürüyerek geldiklerini belirledi. Olay sırasında bir şüphelinin ise gözcülük yaptığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda motosikleti süren şüphelinin Şiyar Ege Ö. (16), olayı gerçekleştiren şüphelinin Gürkan S. (18), motosikleti olayda kullanılmak üzere şüphelileri teslim eden kişinin ise Kayra Y. (18) olduğu belirlendi.

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3 SALDIRIYI DÜZENLEYEN 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kayra Y.’nin evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda ise uzun namlulu otomatik silah, 5 adet fişek, olayda kullanılan maske ve kıyafetler ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 3 şüpheli ele geçirilenlerle emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan ve poliste toplamda 11 suç olduğu ortaya çıkan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TETİKÇİ TUTUP EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLATTI

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 2 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurtdışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin saldırı anlarını cep telefonuna kaydettirdiği ortaya çıkarken, kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi de dikkat çekti.

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