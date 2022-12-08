Kuyumcu dükkanına gelen hırsızları silahıyla geri püskürttü: 1 ölü, 1 yaralı

Tayland’ın Tak eyaletinde yol kenarında kapalı halde bulunan bir kuyumcu dükkanına olay yerine 2 motosiklet ile gelen 4 kişilik bir grup tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Silahla dükkanın camını kuran soyguncular daha sonra elektronik metal kesme makinesiyle içinde mücevherlerin yer aldığı rafları kesmeye çalıştı. Bu sırada içeriden silahıyla ateş açan dükkan sahibi, soyguncuları geri püskürttü. Hırsızlardan biri kaçmaya çalıştığı sırada aldığı ağır yara sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, bir diğer soyguncu da dükkanın ilerisinde çalılık bir bölgede yaralı halde bulundu. Diğer 2 soyguncu ise olay yerine geldikleri motosikletlerden biriyle kaçtı.

Aynı zamanda ödüllü bir amatör atış sporcusu olduğu öğrenilen dükkan sahibi daha sonra gözaltına alınırken, kaçan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.