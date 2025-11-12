YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Altınordu’da bir kuyumcunun dalgınlığından yararlanarak yaklaşık 2 milyon TL tutarında külçe altın ve ata lira çalan bir kişi Trabzon'da polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında dün akşam saat 17.10'da meydana gelen olayda, iş yerine müşteri kılığında giren şüpheli şahıs, tezgâh üzerinde bulunan 250 gr külçe altın ile 24 adet Ata Altını, iş yerinin kalabalık olmasından ve kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak alıp kayıplara karıştı.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan altınları çalarak kaçan A.Ş. (54) isimli şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece saatlerinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ş. ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.