Kuyumcu soygunculara meydan okudu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay’ın Payas ilçesinde kasklı üç şahıs soymaya kalkıştığı kuyumcunun direnmesi ile arbede yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler yakaladı.

Hatay'da bir kuyumcuda soygun girişiminde bulunan silahlı 3 şahıs ve iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı. Yüzlerinin tanınmaması için kask takan ve soygunu gerçekleştiremeden kaçan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak, tutuklandı.

Olay, 23 Ağustos günü Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özgür Kuyumculuk adlı iş yerinde meydana geldi. İş yerine motosikletle gelen silahlı 3 şahıs, soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibi Hüseyin Kaya'nın karşı koymasıyla arbede yaşandı ve şahıslar kaçarak uzaklaştı. Arbede esnasında yaralanan iş yeri sahibi hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Kimliği belirsiz, yüzleri maskeli 3 kişi motosikletlerle gelerek soygun girişiminde bulunduğu anlar ve iş yeri sahipleriyle aralarında yaşanan arbede ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzlerinin tanınmaması için maske takan şahıslar, polis ekiplerinin hummalı çalışmasıyla yakalandı. Geçtiğimiz gün adli mercilere sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı.

aw530311-01.jpg

aw530311-02.jpg

aw530311-03.jpg

aw530311-04.jpg

aw530311-05.jpg

