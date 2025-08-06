Kuyumcu soygununda flaş gelişme! 18 bilezikle kaçtı, aynı gün yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasbeden şüpheli, aynı gün yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün sabah 10.30 civarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki Hüseyin T.’nin kuyumcu dükkânında gerçekleşti.

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Alınan bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, kuyumcunun yanındaki pastaneye geldi. Bir süre burada bekleyip kuyumcunun boş anını kollayan şahıs, içeride sadece işletme sahibinin olduğundan emin olunca harekete geçti. Kuyumcuya giren şüpheli, bıçağını çekerek Hüseyin T.’den tezgahtaki altınları talep etti.

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Panikleyen işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerinde 18 bilezik ve bir miktar para alan şüpheli hızla kaçtı.

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Hırsızlık üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kamera kaydını inceleyerek şüphelinin Fatih H. olduğunu belirledi.

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Aynı gün akşam saatlerinde saklandığı yerde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Yapılan aramada, zanlının çaldığı bilezikler ve 4 bin 900 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatih H., mahkemece tutuklandı.

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