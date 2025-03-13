Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı.

Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.

Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.

Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

Kuyumcuda taşlı ve biber gazlı soygun! O anlar saniye saniye kayıt edildi

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