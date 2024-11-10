Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı

Maltepe’de girdiği kuyumcu dükkanında 3 külçe altın ile 336 bin lira altın çaldığı iddia edilen O.S, isimli kadın önce kameraya sonrada polise yakalandı.

Maltepe'de girdiği kuyumcudan 336 bin liralık altın çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Maltepe, Fındıklı Mahallesi'nde 8 Kasım Cuma günü kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı alan ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık yapan kişinin Ö.S. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı

Şüphelinin kuyumcuya müşteri gibi gelerek tezgah üzerinde bulunan 3 külçe, toplam ağırlığı 112 gram olan 336 bin lira değerindeki altınları alıp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüpheli kadının daha sonra Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki iki farklı kuyumcuda çalmış olduğu altınları bozdurduğu tespit edildi. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı

Kuyumcudan altın çalan kadın yakalandı

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