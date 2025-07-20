Kuyumcudan şaşırtan altın itirafı



Trabzon'da kuyumculuk yapan Emrah Şahin, düğün sezonu olmasına rağmen yaz aylarının kendilerini açısından durgun geçtiğini söyledi.

Eski yıllara oranla gurbetçilerin de altına yönelimlerinin pek olmadığını kaydeden Şahin "Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmiyor, ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Gurbetçiler gelmiş olsa da altına yönelik bir talepleri yok. Şu ana kadar yaz sezonundan beklediğimizi alamadık, artık kalan dönemden umutluyuz. Bir gram altın yaklaşık 4 bin 500 TL civarında. Bu nedenle insanlar düğünlerde genellikle bir gram ya da yarım gram altın takıyor. Bu durum ne bizi memnun ediyor ne de düğün sahiplerini mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur. Özellikle bu sezon, önceki yıllara kıyasla ciddi bir durgunluk yaşıyoruz. Önümüzde fındık sezonu var, bu süreçte de işler durgun geçecek. Ardından okullar açılacak ve bu da yine bir durgunluk sebebi olacak. Gurbetçilerden de pek bir beklentimiz yok, çünkü onlar da altına pek ilgi göstermiyor. Şu anda altın daha çok yatırım amacıyla tercih ediliyor. Külçe altın alıp satıyoruz, ancak takı tarafında fazla hareketlilik yok" dedi.



Kuyumculardan Erhan Şakar ise düğünlerde eskisi gibi pek altın takılmadığını belirterek "Düğünlerde artık eskisi gibi altın takılmıyor. Düğün yapacaklar sadece iki yüzük ve bir çift küpeyle evlenmeye çalışıyor. Gurbetçiler de geçmiş yıllara kıyasla alışveriş yapmıyor. İşlerimizde önceki yıllara göre bir düşüş söz konusu. Şu anda insanlar altının yükselmesinden dolayı ellerindeki altını bozdurup genellikle ev veya araba alıyor. Yani altın alan değil, satan daha fazla. Düğünlerde takı takma olayı azaldı, insanlar altın yerine para takmayı tercih ediyor" diye konuştu.