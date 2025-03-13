Kuyumcukent’ten yükselen dumanlar korkuttu

Kaynak: İHA

İstanbul Bahçelievler’deki Kuyumcukent’in çatısından yükselen yoğun beyaz duman, çevredeki vatandaşları korkuttu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi.

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Öğlen saatlerinde Kuyumcukent içerisindeki bir binanın çatısından beyaz dumanlar yükselmeye başladı.

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Uzun bir süre yoğun bir şekilde yükselen dumanlar korkuttu. Bir süre daha yükselen dumanların daha sonra kesildiği görüldü.

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Öte yandan, yükselen dumanların üretim esnasında yapılan bir makinenin ayda bir yapılan taşlama işlemi nedeniyle bu şekilde dumanlar çıktığı öğrenildi.

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Dumanların azalması üzerine çevrede yaşanan korku sona erdi.

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