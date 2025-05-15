Kuyumcularda yeni dönem: Altına takip sistemi geliyor!

Son dönemler de sahte altına ilişkin uyarılar sıklık kazandı. Bu kapsamda Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sönmez "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek, sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak, dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak" dedi.



Havaların ısınması ile birlikte düğün sezonuna da girildi. Dün sezonu daha bir çok sektörde hareketliliği canlandırdı. Bu kapsamda düğün sektöründe sıklıkla kullanılan yerlerden bir tanesi olan kuyumcularda vitrinlerini yaklaşan yoğun dönem için hazırlıyor. göz alıcı modeller vitrenlerde boy gösterirken, en çok ilgiyi ise evlilik tekliflerinin de artmasıyla yüzükler alyanslar ve tektaşlar görüyor.



Bununla birlikte düğünlerde gelinlere takılmak için birbirinden değerli şekilde dizayn edilen bilezik, kolye ve takı setleri en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.



Rekabetin arttığı bu dönemde kuyumcular sahte ürünün tehlikesine karşı da uyarılarda bulunuyor.

''2025'İ 'SAHTE ALTINLA MÜCADELE YILI' İLAN ETTİK"



Bu kapsamda önemli açıklamalar yapan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini söyledi.

Dünya genelinde altının ons fiyatındaki artışın yanı sıra yurt içindeki gelişmelerin de etkisiyle geçmiş yıllara kıyasla bu yıl satışlarda bir miktar düşüş beklediklerini belirten Sönmez, buna rağmen özellikle düğünlerdeki zaruri ihtiyaçların temin edildiğini bildirdi.



Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik" dedi.