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Gram altın ne kadar olacak? Bu kez kuyumcular yorumladı

Gram altın ne kadar olacak? sorusu hiç şüphesiz son günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği konu. Gram altının önümüzdeki günlerde geleceği yeri bu kez kuyumcular yorumladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:31
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Kuyumculardan gram altın ne kadar olacak yorumu

Gram altın ne kadar olacak? Bu kez kuyumcular yorumladı
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İHA'da yer alan haber göre, son günlerde yaşanan hareketli günlerin ardından durağan bir vaziyete geçen gram altında sakinliğin uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Seçiminin yaklaştığı bir döneme girerken uzmanlar altının zarar ettirmeyeceğini belirtiyor.

Seçimden sonra altının yükselişe geçeceğini ve bu zamanların alım yapmak için ideal olduğunu söyleyen kuyumcu Emre Öztürk, “Yıl sonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat göreceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

 “BİN 450 LİRA OLMASINI BEKLİYORUZ”
Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında artış olacağını ve bin 450 liraların görüleceğini belirten 15 yıllık kuyumcu Emre Öztürk, şöyle konuştu:

“Piyasalarda özellikle seçim tarihi açıklandıktan sonra bir belirsizlik hâkim oldu. Bu belirsizlik de tabii ki fiyatlara hem artı yönünde hem de eksi yönde yansıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmediği için bekleme aşamasına geçti."

"Dolarda geçen haftalarda özellikle yoğun bir şekilde yükseliş vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ve Avrupa'da açıklanan verilerin etkisiyle aşağı doğru yönelim gerçekleşti. Bu aşağı düşüşle beraber vatandaşlar için tekrardan bir alım fırsatı doğdu. Bu alım fırsatıyla beraber de dolar tekrardan yukarı çıktı. Uzun vadede tabii ki en avantajlı yatırım altın şu anda. Altında hafif düşüşler olsa da vatandaşların alımı arttırması fiyatları yukarıya iter. Yıl sonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat göreceğini tahmin ediyoruz.”

 “ALTIN REZERVLERİ DÜŞÜRÜLMEZ”
Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan altın madeninin ülke ekonomisine etkisinin olacağını fakat altın fiyatlarını düşürmeyeceğini söyleyen Öztürk, “Söğüt’te bulunan altın rezervi ülkemiz için muhakkak ki fayda edecektir. Fakat altın fiyatlarının düşmesi yönünde bir etkisi olmayacaktır. Çünkü altın fiyatları sadece Türkiye'de yaşananlara göre reaksiyon göstermiyor. Dünya borsasında da işlem gören bir maden olduğu için bulunan altın rezervi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ülkemize mutlaka fayda sağlar ama fiyatların düşmesini sağlamaz.” dedi.

 “SEÇİMDEN SONRA YÜKSELECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”
Vatandaşların tedirgin olduğu seçim döneminin ardından altın fiyatlarında yükselişin beklendiğini belirten Emre Öztürk, alım yapmak için doğru zaman olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Altın yatırımında önemli olan uzun vade beklemektir. Eğer kâr etmek isteniyorsa alım yaptıktan sonra satış için en az 6 ay veya 1 yıllık süreyle beklenmesi gerekiyor. Son zamanlarda altın alan ve zarar eden hiç kimse yok demek mümkündür. Birkaç ay sonra seçim olarak ve piyasalarda inişler çıkışlar olacak. Biz fiyatların seçim sonrasında çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Alışveriş yapmak için beklemek çok fazla bir kâr getirmiyor. Genelde vatandaşlarımız altın yükselmeye başlayınca almaya niyetleniyor. Şu günlerde altın zaten stabil seviyelerde devam ediyor. Bu seviyelerden alınabilir. Seçimden sonra fiyatların ne olacağını kimse bilemez ama şu zamanlarda alım yapanları zarar ettirmeyeceğini düşünüyoruz.”
 

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