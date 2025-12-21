İlk olay Büyükçekmece'de 17 Kasım Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Müşteri gibi kuyumcu dükkanına gelen Seda Ö. 68 bin 500 lira değerinde sahte altın zinciri sattıktan sonra dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra altının sahte olduğunu farkeden kuyumcu dükkanının sahibi olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 AY SONRA YİNE AYNI YÖNTEMİ KULLANDI

İkinci olay ise 17 Aralık Çarşamba günü Esenyurt'ta meydana geldi. Şüpheli Seda Ö. bu kez Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya gitti.

Girdiği kuyumcuda 38 bin lira değerinde sahte altın bileklik satan Seda Ö. ardından kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin izini sürdüğü Seda Ö. gözaltına alınırken, şüphelinin kuyumcuya sahte altın sattığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.